Homem confessa ter matado comerciante em Araçatuba ao ser detido pela PM

ARAÇATUBA – A Polícia Militar deteve, no início da tarde deste sábado (2), Sidnei Antônio Creado, réu confesso do feminicídio da comerciante Martinha dos Santos Melão, 66 anos. O crime ocorreu no dia 30 do mês passado na residência da vítima, em Araçatuba (SP). Martinha foi assassinada com três tiros, um na cabeça e dois no peito. Desde então, o acusado vinha fugindo da polícia.

Na manhã deste sábado, a Força Tática da Polícia Militar recebeu a informação de que ele estaria em uma estrada rural de Guararapes. As equipes da PM se mobilizaram e abordaram o carro onde o acusado estava. De acordo com os policiais, ele admitiu o crime e alegou motivo passional. Segundo o que foi apurado, o autor estaria apaixonado pela vítima, que era casada. Descontente com a situação, o acusado disse que resolveu matar a comerciante e fugir.

O acusado foi apresentado na delegacia de Guararapes. A ocorrência está em andamento. Mesmo tendo confessado o crime, Sidnei poderá ser solto ainda hoje, pois ainda não foi decretada sua prisão pela Justiça.

O crime

Martinha dos Santos foi assassinada a tiros no início da manhã de quarta-feira (30/03) na cozinha de sua casa, no conjunto Chácaras Aguiar, zona sul de Araçatuba, em um bairro também conhecido como chácaras Califórnia, na margem da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães.

A Polícia apurou que o marido da comerciante, um homem de 69 anos, saiu para comprar pão e retornou às 5h40. Assim que chegou em casa encontrou a esposa caída na cozinha. Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas. Uma unidade avançada do Samu também esteve no local, mas a comerciante já estava sem vida.

A comerciante fornecia refeição à motoristas que passavam pelo bar e alguns pernoitavam no local. O acusado estava nas imediações fazia poucos dias, conforme levantamento da polícia.

