Marido mata a esposa em Dracena e tenta cometer suicídio

Homem tentou o suicídio e foi socorrido com ferimentos nos pulsos, tórax, pescoço e abdômen, passou por cirurgia e esta sob escolta da Polícia Militar

DRACENA – A dona de casa Simone Rodrigues Santiago, de 43 anos, foi assassinada a facadas na manhã desta sexta-feira, 18, e o acusado é seu marido P. H. S., de 45 anos. Os dois moram na Rua Adelino Rossetto no Jardim Bortolato II, em Dracena. Depois do homicídio o homem tentou o suicídio, golpeando-se no pescoço, tórax, abdômen e pulsos. Socorrido pelos bombeiros ao hospital da cidade, passou por cirurgia e está sob escolta da Polícia Militar. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia como homicídio e tentativa de suicídio. Se sobreviver, o homem responderá por feminicídio.

O caso que chocou a cidade de Dracena aconteceu por volta das 08h25, quando a Polícia Militar foi acionada para comparecer na Rua Adelino Rossetto no Jardim Bortolato II, para gritaria pelo local e pedidos de socorro.

Ao chegar no endereço citado, policiais militares depararam com a mulher caída na garagem da residência, toda ensangüentada, com o marido ao lado também caído e ainda com a faca na mão e cortes profundos nos pulsos, pescoço, tórax e abdômen, pois havia tentado o suicídio após o ato criminoso contra a esposa.

Com a chegada da Polícia Militar, o homem entregou a faca e foi socorrido para a Santa Casa local pelo Corpo de Bombeiros. A mulher também foi socorrida, mas chegou sem vida, conforme atestado pelo médico que atendeu a ocorrência.

Além do Corpo de Bombeiros, as Polícias Militar, Civol e perícia técnico/científica compareceram ao local para a apuração dos fatos. (com informações do setor de Comunicação da Polícia Militar)