Homem é preso em Ilha depois de danificar viatura da PM

ILHA SOLTEIRA – Um homem em aparente surto psicótico foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 15, depois de desferir socos e chutes em uma Viatura GM Spin, da Polícia Militar, que apresentava ocorrência na Delegacia de Polícia. Ele havia acabado de ser detido pela Guarda Municipal ao danificar a rodoviária local. O delegado o autuou em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público, o recolhendo ao cárcere, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado, que não dizia “coisa com coisa nenhuma”, aconteceu durante apresentação de ocorrência de Ato Infracional de Estupro pela Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, quando uma equipe da Guarda Civil Municipal daquele município chegou ao local apresentando ocorrência de indivíduo em surto psicótico, que havia praticado dano ao patrimônio público (quebra de vidraça) na rodoviária municipal.

Após o término do registro daquela ocorrência(dano na rodoviária), o autor foi liberado, porém, quando saía do DP, efetuou socos e chutes em uma Viatura GM Spin, pertencente à frota da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se encontrava no estacionamento daquela repartição policial, causando a quebra de seu retrovisor esquerdo, sendo contido, imobilizado e algemado pelos Policiais Militares Cb PM Valdemir, Cb PM Fernando, Sd PM Neri, que ali se encontravam, recebendo voz de prisão.

A ocorrência foi registrada, oportunidade em que o delegado ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante pelo crime de Dano ao Patrimônio Público, o recolhendo ao cárcere, à disposição da Justiça.