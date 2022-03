SSP/AM recebe a visita de alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da PMESP

MANAUS/AM – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recebeu, na tarde de quinta-feira (10/03), a visita de 17 oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), alunos do Curso de Formação de Oficiais (CAO).

Os policiais foram recebidos pelo titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), coronel EB Jorge Gonçalves, e pela corregedora-geral adjunta da SSP-AM, delegada Rita Tenório.

A visita, que faz parte da Jornada Nacional de Polícia Comparada, do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública da PMESP, tem como objetivo proporcionar encontros técnicos e científicos, visando o aperfeiçoamento profissional destes alunos e promover a integração entre as instituições.

O secretário executivo-adjunto de inteligência e a corregedora-geral da SSP-AM realizaram uma breve explanação das atividades desenvolvidas pela Secretaria, bem como apresentaram as instalações da sede do órgão aos policiais.

OFICIAL DO 28º BPM/I

Um oficial lotado no 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina também participou desse importante intercâmbio entre as Polícias Militar do Estado São Paulo e o Amazonas. Capitão PM Valdomiro Garcia Rafael Júnior, então comandante da 1ª Cia, foi o representante andradinense e um dos paulistas presentes ao evento, que faz parte do curso de mestrado de Ciências Policiais de Ordem e Segurança que ele estava realizando desde 2021, sendo finalizado com essa viagem ao Amazonas.

OFICIAL DO CPI – 10

Já pelo Comando de Policiamento Interior 10 (CPI – 10), sediado em Araçatuba/SP, o oficial participante do curso foi o Capitão PM Rovina, porém, a viagem de estudos dele foi para o estado de Santa Catarina.