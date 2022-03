Delegado da Polícia Civil morre em acidente em Balsamo

Segundo os bombeiros, Jairo Garcia Pereira capotou o carro que dirigia em uma vicinal entre Bálsamo (SP) e Mirassolândia (SP). Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu.

BALSAMO – O corpo do delegado da Polícia Civil Jairo Garcia Pereira foi enterrado na tarde de terça-feira (1º), em Bálsamo (SP). Ele morreu aos 43 anos após capotar o carro em uma vicinal que liga Bálsamo e Mirassolândia (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Tanabi (SP), o acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (28). Um caminhoneiro viu o veículo danificado e acionou a corporação.

Jairo foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Bálsamo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele atuava como delegado em Bálsamo e Mirassol.

Ainda conforme os bombeiros, a Polícia Civil realizou exames periciais para investigar as causas do acidente.

Nas redes sociais, o prefeito de Bálsamo, Du Lourenço (MDB), publicou uma nota lamentando a morte do delegado.

“Com muita tristeza que comunico a perda de um grande homem, grande amigo e companheiro. Que Deus te receba de braços abertos, nós balsamenses iremos sentir muito sua falta, muito obrigado por tudo. Somos gratos por todo serviço prestado por você. Sentimentos a família. Que Deus conforte todos neste momento de dor.”

Diversos amigos e companheiros de trabalho de Jairo também usaram as redes sociais para homenageá-lo.

“Com muita tristeza acabo de receber a notícia do desencarne do colega e amigo Dr. Jairo Garcia Pereira. Excelente profissional, inteligente e estudioso, motivo de orgulho para todos nós. Grande pessoa, que vai deixar saudade. Que Deus conforte a família e o receba em seu reino com toda a sua misericórdia”, escreveu o delegado Renato Pupo.