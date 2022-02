Ajudante geral é detido acusado de porte de entorpecente

ANDRADINA – Um ajudante geral de 21 anos, foi detido pela Polícia Militar, nos primeiro minutos da madrugada de sábado, 19, acusado de porte de entorpecentes, depois de flagrado com um invólucro de maconha com peso de 11 gramas. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por porte e liberado ao final da ocorrência. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção do infrator aconteceu nos primeiros 10 minutos de sábado, durante patrulhamento pela Vila Feltrim, em Andradina, quando os policiais militares da equipe do CGP 1 (Comando Grupo Patrulha), com 1º Sgt PM Araújo e Sd PM Teixeira, avistaram o autor pela via pública e ele se mostrou incomodado com a presença da viatura, o que ensejou a busca pessoal.

Na revista pessoal foi localizado no bolso de seu short, um invólucro Plástico contendo as 11 gramas de maconha (Cannabis Sativa).

O autor e a substância entorpecentes foram encaminhados e apresentados no Plantão Permanente, onde o Delegado plantonista determinou a elaboração de boletim de ocorrência de Porte de Entorpecentes, o liberando ao término da ocorrência.