Maior tragédia da história de Nova Independência terá julgamento nesta quarta-feira

NOVA INDEPENDÊNCIA – Dois anos após uma das maiores tragédias da região e a maior de Nova Independência, no estado de São Paulo, está marcado o julgamento do mecânico Paulo Alves da Silva, 50 anos. Ele vai a júri popular nesta quarta-feira, 16, após ter atropelado propositalmente mais de 20 pessoas e matado duas delas, João Bringel, com 56 anos e o jovem Jhonatan Coelho Rocha, 26 anos (no detalhe).

As cenas chocantes da noite de domingo do dia 27 de janeiro de 2020 ainda estão vivas na memória das vítimas que sobreviveram. Cerca de 17 pessoas necessitaram de atendimento médico, outras permaneceram hospitalizadas e algumas submetidas a procedimentos cirúrgicos. A maioria delas teve acompanhamento psicológico para superar o trauma vivenciado naquela noite de terror.

TRAGÉDIA

As vítimas do atropelamento provocado pelo mecânico estavam na frente de um bar na esquina da escola Zilda Prado onde ocorria a comemoração de um aniversário.

Segundo informações, antes da tragédia Paulo esteve na festa e teria brigado com a própria esposa e uma amiga dela. Foi nesse momento que Paulo se desentendeu com outras pessoas que teriam tentado defender a companheira dele.

Minutos depois Paulo foi embora e retornou já em sua caminhonete em alta velocidade jogando-a para cima das pessoas presentes na festam sentadas em várias cadeiras e mesas postadas na rua, em frente de uma lanchonete.

Depois do atropelamento, populares tentaram agredir Paulo Alves da Silva, mas foram contidos pela Polícia Militar. O mecânico chegou a ser agredido e foi levado para a Santa Casa de Andradina, onde passou a noite internado sob escolta policial.

Depois disso, foi até o plantão policial, teve a prisão ratificada por duplo homicídio qualificado e outras tantas tentativas e 0 desde então permaneceu detido num presídio da região.