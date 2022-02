Trio de Três Lagoas é preso com meio quilo de cocaína durante fuga por rodovia paulista

PEREIRA BARRETO – Três homens moradores de Três Lagoas/MS, com idade de 23, 27 e 30 anos, todos sem profissão definida, foram presos na tarde desta segunda-feira, 14, acusados de tráfico de entorpecente, depois de flagrados em um veículo HB20, com 1 tijolo de cocaína pesando 517 gramas, durante fuga pela rodovia Feliciano Sales Cunha (SP – 310). Encaminhados à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, foram indiciados e recolhidos à cadeia Pública local, à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

A prisão do trio aconteceu por volta das 14h desta segunda-feira, 14, policiais militares das cidades de Sud Menucci e Pereira Barreto receberam o pedido de apoio do Delegado de Polícia, Dr. Rafael Lourenço Sangaleto, que acompanhava um veículo HB-20 suspeito em fuga pela rodovia Feliciano Sales da Cunha (SP 310)

De imediato as equipes foram até a base do Policiamento Rodoviário pelo município de Sud Menucci, onde se encontrava o Cb PM Binhele. Nesse exato momento o veículo HB20 ocupado por três pessoas passou pela referida base em alta velocidade, prosseguindo em sua fuga, oportunidade em que se iniciou o acompanhamento.

Utilizando as ferramentas inteligentes como o rádio comunicador e Procedimentos Operacionais Padrão, os Policiais coordenaram ação com o 2° BPM/I, tendo o CGP III de Auriflama vindo em apoio, o que permitiu finalmente a abordagem do veículo, já próximo ao trevo da cidade de Dallas, pela SP-310, altura do KM 589, feito inicialmente pela equipe com Cb PM Alexandre e Sd PM França.

Os três ocupantes do veículo foram detidos e submetidos à busca pessoal, nada de ilícito sendo encontrado.

Algum tempo depois, a equipe do delegado Dr. Rafael Lourenço Sangaleto chegou no local da abordagem.

Durante a vistoria inicial no veículo, nada foi localizado. Todavia, diante da fundamentada suspeita, foi procedida uma busca mais minuciosa, ocasião em que o Sd PM França encontrou, dentro do painel de instrumentos do veículo HB-20, um tijolo de cocaína com peso de 517gramas.

Diante do material ilícito localizado, foram dadas voz de prisão aos três ocupantes do veículo, que foram conduzidos ao DP de Pereira Barreto, onde foram autuados em flagrante pelo crime de Tráfico de Entorpecentes, permanecendo presos, à disposição da justiça.

Apoiaram a ocorrência o CGP II (Comando Gruipo Patrulha), do 2°Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), de Auriflama, com 2° Sgt PM Rodrigo e Sd PM Takehara; 1° Sgt PM Thiago e Sd PM Boaretti, além do Delegado, Dr. Rafael Lourenço Sangaleto, investigador Luiz Fernando.