Motorista é preso com quase 20 quilos de maconha escondidos em portas de carro

Flagrante foi na madrugada desta segunda-feira (14), em Paulicéia (SP). Condutor, de 41 anos, levaria o entorpecente até Belo Horizonte (MG).

PAULICÉIA – Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (14), em Paulicéia (SP). Quase 20 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a equipe fazia patrulhamento pela Avenida Paulista quando viu um veículo parado no pátio de um posto de combustíveis, com o condutor para fora do automóvel. O motorista, ao ver os policiais, entrou imediatamente no carro e fugiu sentindo a saída da cidade.

A polícia conseguiu abordar o veículo e constatou que apenas o motorista estava no automóvel. Com o homem, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, durante revista no carro, foi observado pela equipe que os vidros das janelas das portas de passageiros não abaixavam por completo. Além disso, os policiais observaram pela saída do alto falante que haviam alguns tabletes no interior da porta.

Ao ser questionado, o condutor confessou que havia maconha escondida nas três portas de passageiros do carro, além de informar que estaria transportando o entorpecente de Campo Grande (MS) até Belo Horizonte (MG).

De imediato foi solicitado o apoio de outras viaturas para garantir a segurança da equipe e localização da droga, conforme a PM.

No veículo a fiscalização encontrou 28 tabletes de maconha, que pesaram 19,099 kg.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

Com informações do G1