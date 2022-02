Homem é preso acusado de usar facão para roubar celular de vitima

PEREIRA BARRETO – Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira, 03, acusado de roubo (artigo 157), depois de utilizar um facão para levar o celular de uma vítima que transitava pelo cruzamento das ruas Para x Dermival Franceschi. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia pública local, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O celular recuperado pela PM foi devolvido à vítima.

A prisão do acusado aconteceu próximo da primeira hora da madrugada de quinta-feira, quando os policiais militares de Pereira Barreto Cb PM Belinello, Cb PM Gomes foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de roubo.

Em contato com a vítima pela Rua Guanabara, ela relatou à equipe que estava indo à pé para sua residência e, no momento que passava pelo cruzamento das ruas Para x Dermival Franceschi, foi abordada por um indivíduo que, de posse de um facão, anunciou um assalto, o ameaçando, fazendo com que entregasse o aparelho celular Samsung.

A vítima informou ainda aos policiais militares que seu celular estaria com o rastreador ativado, mostrando a localização em tempo real.

Diante da informação e das características do indivíduo, os policiais deslocaram até o ponto de referência do localizador e, ao chegarem no local, pela Rua Peru, uma residência em estado de abandono, encontraram S., de 40 anos de idade, morador do município de Pereira Barreto, já conhecido nos meios Policiais, o produto do roubo, (celular Samsung) próximo a ele, bem como o facão utilizado no Roubo.

Questionado sobre os fatos, admitiu ser o autor do crime, recebendo voz de prisão crime de roubo. Conduzido até a Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da justiça.

Apoiaram a ocorrência a equipe com Cb PM Satin e Cb PM Sanches.