Adolescente é detido na Ilha acusado de tráfico de drogas

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar apreendeu na noite do último domingo, 27, um adolescente de 16 anos, acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, depois de flagrado 12 porções de cocaína, que seriam comercializadas a R$ 50,00 cada. Encaminhado ao plantão da Delegacia de Polícia, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de apreensão ao adolescente, encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, à disposição da Vara da Infância e Juventude. A droga foi apreendida.

A detenção do menor infrator aconteceu por volta das 18h40, durante patrulhamento de Força Tática por Ilha Solteira, mais precisamente pela Avenida Brasil Norte, quando os policiais 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM C. Santos, avistaram o adolescente em sua bicicleta pela ciclovia existente no canteiro central da referida avenida e ele, ao visualizar a equipe policial, mudou repentinamente de direção, razão que levou os PMs a abordagem.

Durante busca pessoal, localizaram em sua posse 04 porções de cocaína e uma porção de maconha, embaladas.

Indagado a respeito da procedência da droga, relatou que havia adquirido aproximadamente 12 gramas de cocaína de uma pessoa a qual não quis revelar a identidade e as fracionou em 12 porções, que seriam vendidas a R$ 50,00 cada.

Indagado sobre a existência de mais droga em sua residência, admitiu que sim. A equipe deslocou até a residência do adolescente, realizou contato com sua avó e sua tia, que após serem cientificadas da situação que envolvia o adolescente, autorizaram a entrada da equipe, bem como acompanharam as buscas e posterior localização de mais 08 porções de cocaína sobre o guarda roupas no quarto do adolescente.

As porções localizadas no quarto estavam embaladas de maneira idênticas às localizadas com ele no momento da abordagem.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, foi dada voz de apreensão em flagrante delito pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de apreensão ao adolescente, encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto. A droga foi apreendida.