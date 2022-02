Andradina fará ´Dia C´ da vacinação de crianças contra Covid neste sábado

ANDRADINA – O governo de Andradina entra na briga contra a Covid 19 e realizará neste sábado (5) o “Dia C” da vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos. A ação vai ocorrer para todas as crianças de 5 a 11 anos, na UBS NORTE (R. Amazonas 456, Stella Maris) das 8 às 13 horas se juntando aos mais de 5 mil postos de vacinação infantil do Estado de São Paulo para a aplicação da primeira dose nessa faixa etária.

Os profissionais da saúde envolvidos receberam treinamento especial para atender as crianças estando totalmente capacitados para garantir que a vacinação possa ocorrer com segurança as crianças. As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis no ato da vacinação. Crianças de 5 anos e aquelas de 5 a 11 anos imunocomprometidas devem ser imunizadas exclusivamente com a vacina Pfizer pediátrica. Já as que têm de 6 a 11 anos podem ser vacinadas com a CoronaVac.

Até o momento, mais de 1 milhão de crianças de 5 a 11 anos já tinha sido vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. O número representa 36,83% do público infantil desta faixa etária, segundo o chamado “vacinômetro”, do governo paulista.

Intervalo entre as doses

Na terça-feira (25), a Prefeitura de São Paulo informou que ampliou o intervalo entre a primeira e a segunda doses da CoronaVac para 28 dias para crianças de 6 a 11 anos, seguindo as orientações do Instituto Butantan, fabricante do imunizante.

Adultos e adolescentes:

Neste sábado dia 05/02 das 8h às 13h

1° e 2° dose adolescentes e adultos. Dose adicional da Janssen e 3° dose para 18 anos+(4 meses após a 2° dose)

LOCAL: UBS Mineira

Horário: Das 8h às 13h

Secom/Prefeitura