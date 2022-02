Proprietário de chácara tem 14 cabeças de gado furtadas

Oito dos animais levados foram recuperados em estância em Queiroz

ALTO ALEGRE – O proprietário de uma chácara em Alto Alegre teve 14 cabeças de gado furtadas na madrugada desta quinta-feira (3). Oito animais foram recuperados. Eles estavam em uma estância em Queiroz, distante 36 km de Alto Alegre. Policiais civis, por volta das 8h30, ao serem informados do crime, foram ao local.

Chegando à propriedade, notaram que a porteira de entrada estava danificada, além de rastros, possivelmente de caminhão, até o embarcador de animais. A vítima, que tem 54 anos, contou que saiu da chácara, por volta das 18h de ontem (2) e, ao retornar hoje, às 7h, constatou a ausência das 14 cabeças de gado.

GRUPO DE WHATS

Ele ainda disse que repassou a informação em um grupo de Whatsapp, quando soube por um dos membros que possui uma estância em Queiroz que, ao conferir seu rebanho, notou que oito bois estavam pelo local, mas que não eram de sua propriedade, prendendo-os em um curral e enviando imagens no grupo.

A vítima, ao analisar as fotos, constatou que os animais faziam parte do rebanho que havia sido furtado, pois estavam registrados com a marca PA. Os gados foram apreendidos e devolvidos. O IC (Instituto de Criminalística) esteve na chácara realizando perícia, que auxiliará nas investigações. Buscas foram feitas, entretanto, os demais animais não foram recuperados até o momento. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso.