Medalhista Fernando Scheffer visita Andradina e coloca ATC em evidência

ANDRADINA – O medalhista olímpico em Tóquio 2021, Fernando Scheffer, esteve na última sexta-feira, 14, visitando a cidade de Andradina, a convite do atleta revelação e campeão nascido na cidade, Marco Antônio Ferreira Júnior, o “Marcão”, de 24 anos. Os dois treinam juntos no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte/MG. Schefer é uma referência para o atleta andradinense e também sargento do Exército brasileiro.

O nadador olímpico foi convidado para participar do casamento da irmã do Marcão no último sábado (15), abrilhantando ainda mais esse momento tão especial de uma das maiores torcedoras, sua querida irmã, assim como também é sua mãe.

Na sexta-feira, 14, como os dois não podiam quebrar o programa de treinamentos, estiveram treinando na piscina do ATC – Andradina Tênis Clube, para alegria dos alunos da escolinha de natação do clube.

Segundo o professor Jonilcio Avelino, o “Careca”, descobridor de grandes talentos, entre eles o próprio ‘Marcão’, foi montada uma programação para eles no dia de suas visitas na sexta-feira: Às 16h apresentação de duas danças do grupo Reborn Dance Studio, do Professor Rodrigo. Em seguida uma homenagem ao atleta pela diretoria do ATC. Depois o uso da palavra de Scheffer, com um resumo da sua caminhada até a medalha olímpica e quais os objetivos daqui pra frente.

Também foi realizado um revezamento gigante do Scheffer e do Marcão com os atletas locais. Acabando as homenagens, os dois nadadores cumpriram o treinamento programado para aquele dia.

Para o presidente eleito do ATC, Valney Araújo, o “Barin”, “essa visita foi um grande presente para o clube e à cidade, enchendo a todos de orgulho. Com certeza será daqui para frente um grande incentivo pra natação e o esporte da cidade”m concluiu o presidente.

OUTRA VISITA ILUSTRE

Outra visita ilustre que o ATC recebeu recentemente foi o de seu filho Ricardo Prado, medalhista olímpico em 1984 e recordista mundial em 1982, em Quaiaquil, no Equador, projetando se nome e o de Andradina para o mundo como uma das cidades de grandes talentos também na natação.

Prado, que esteve acompanhado de sua irmã Denise e da sobrinha Aline, também deu um show de simpatia e valiosas dicas para os pequenos nadadores que sonham também um dia chegar onde ele chegou. A mais valiosa delas é? Se esforce, nas se esforce muito se quer chegar em um objetivo, abra mão da diversão, das brincadeiras e até das amizades que não constroem, só assim um dia chegará ao topo da natação brasileira.