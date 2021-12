Nova Opção agora funciona com petiscaria e churrasqueira grill

ANDRADINA – Você amigo andradinense e todos os visitantes agora podem contar com mais um serviço da Petiscaria Nova Opção: além das porções variadas de peixes, agora também o estabelecimento comercial localizado em frente da pracinha do bairro Santa Cecília também tem grill servindo aquela deliciosa porção de cupim injetado no limão e “casquerado”. E o que é melhor, Agnaldo e família servindo a sua família.

Há muito tempo a Petiscaria Nova Opção é opção para as famílias, casais, amigos de bairros, amigos profissionais que buscavam um espaço arejado, amplo e até ao ar livre para poder passar momentos agradáveis, servindo aquela caprichada porção de peixe frito, xaximi, peixe ensopado, e pirão. Agora ficou mais completo ainda com a inauguração da churrascaria Gril servindo generosas porções de cupim casquerado e injetado no limão, acompanhado daquela cerveja estupidamente gelada.

A partir de agora além das deliciosas porções de peixes, temos também porções de Cupim Casqueirado, Contra Filé, Alcatra e Picanha (e com acompanhamentos também).

Aqui tem sempre as melhores opções para você!

Vai La conhecer mais essa novidade da Petiscaria nova Opção: Agnaldo, seus funcionários e colaboradores estão La te esperando para melhor servi-los. Fica ali na pracinha do Santa Cecília e ainda tem espaço e brinquedos para a criançada se divertir.