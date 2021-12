Vítima em estado grave ao ser arremessada de veículo em capotamento na Rondon

CASTILHO – Está internado na Santa Casa de Andradina o motorista de um veículo GM Corsa, na cor preta, arremessado de dentro de um veículo GM Corsa ao se envolver em capotamento no KM 656 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), próximo da praça de pedágio de Castilho, na noite desta segunda-feira, 20. Socorrido inicialmente para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Andradina, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa. A Polícia Rodoviária Registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu próximo das 20h10, quando o motorista, que não teve a identidade revelada devido à dificuldade de localização da documentação, seguia com o Corsa pela Rondon, no sentido Três Lagoas/MS à Castilho/SP (pista leste), quando, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, perdeu o controle de direção, sai além do acostamento, capotando várias vezes, invadindo um canavial à beira da rodovia, parando tombado lateralmente.

Motoristas que transitavam pela rodovia naquele horário acionaram a concessionária da rodovia, bem como o Corpo de Bombeiro de Andradina, a Polícia Militar de Castilho, que deu o primeiro suporte até a chegada do policiamento rodoviário. Ele foi socorrido pelos bombeiros até a UPA de Andradina em estado grave, sendo transferido para a Santa Casa local, permanecendo internado.

O Corsa, completamente danificado, foi retirado por um guincho da Via Rondon para um local mais próximo que o proprietário possa resgatá-lo futuramente. /segundo informações iniciais, o motorista é morador da cidade de Castilho. Quando a reportagem conseguir confirmar esses dados, volta a dar maiores esclarecimentos.