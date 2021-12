Serviços gerais é preso em Ilha acusado de furtar veículo em Pereira Barreto

ILHA SOLTEIRA – Um serviços gerais de 27 anos provocou cenas dignas de Hollywood na madrugada desta quinta-feira (09), quando invadiu uma casa em Pereira Barreto, furtou dinheiro e um veículo Fiat Pálio e fugiu para sua cidade de origem, sendo perseguido e preso depois de uma fuga alucinada. Encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, foi indiciado por furto qualificado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu depois que, por volta das 4h, policiais militares de Pereira Barreto tomaram conhecimento de um furto de veículo pelo município, furtado mediante a entrada do autor pela janela da residência da vítima, de onde subtraiu R$ 300,00 em dinheiro, bem como a chave do veículo marca Fiat, modelo Palio, estacionado na garagem, de onde o furtou.

Todas as viaturas dos municípios adjacentes foram informadas sobre o ocorrido. Às 06h, houve o alerta de que o citado veículo havia sido detectado pelo projeto radar, já próximo à Ilha Solteira.

Uma equipe formada pelo 1° Sgt PM Marcos Paulo, Cb PM Souza e Cb PM Léo, com apoio dos Cb PM Satin e Cb PM Sanches, o visualizou adentrando na cidade, pela avenida XV de Outubro e o autor Y., 27 anos, profissão serviços gerais, morador de Pereira Barreto, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga pela contramão, adentrou algumas quadras do Jardim Aeroporto.

Na rua 03 do referido bairro invadiu um matagal e tentou desembarcar para fugir à pé, sendo contido, imobilizado e algemado, recebendo voz de prisão. Durante busca pessoal foram encontrados com ele R$ 200,00 e uma faca. Indagado sobre os R$ 100,00 faltantes, declarou que havia utilizado a quantia para comprar e usar entorpecente da espécie crack.

Conduzido ao DP de Ilha Solteira, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante por Furto Qualificado, recolhendo-o ao cárcere da cadeia pública de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça e aguardando audiência de custódia.