Homem é preso pelo TOR com 652 tijolos de maconha

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na quinta-feira (09), um homem flagrado transportando quase meia tonelada de maconha, depois de flagrado em um veículo com 652 tijolos de maconha, que depois de pesada aferiu 492 Kg, na rodovia que passa pelo trecho da cidade. Encaminhado até a Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), realizava patrulhamento pela rodovia que passa no trecho da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, região de Ourinhos, quando policiais suspeitaram de um carro, que aparentava estar muito pesado.

Foi dado sinal de parada e durante a vistoria veicular foram encontrados 652 tijolos de maconha, que totalizaram 492 quilos. O homem confessou que tinha sido contratado para realizar o transporte do entorpecente das cidades de Presidente Prudente até Campinas.

O acusado foi indiciado e preso em flagrante, ficando à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos para perícia.