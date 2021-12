Trio é preso em Pereira Barreto por tráfico e associação ao tráfico

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (07), no bairro Apolinário Pires, um trio formado pelos desempregados Homem, J., e A., os dois de 21 anos, além de I., 24 anos, acusados de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, depois de flagrados com 12 porções de maconha pesando 117 gramas, além de 2 porções de crack com peso de 1 grama. Encaminhados à Delegacia de Polícia do município, Foram indiciados e recolhidos à cadeia pública local, à disposição da justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão do trio aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Pereira Barreto, pelo Bairro Apolinário Pires, quando a equipe com 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM C. Santos e Cb PM Calister, observou intensa movimentação de pessoas, usuárias de droga, em um determinado endereço.

Por saberem que no local observado havia o comércio de entorpecentes, os policiais militares optaram por realizar uma observação à distância, que permitiu confirmarem as suspeitas, ao notarem o contato entre os usuários e os moradores, que entregavam e recebiam algo e saíam do local rapidamente, tomando destino ignorado.

Convictos de que estava ocorrendo a prática delituosa de tráfico de drogas, os PMs decidiram pela abordagem, ocasião em que o comprador, ao notar a aproximação da equipe policial, saiu correndo enquanto o morador, J., foi abordado. Ele possui antecederes criminais, já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, e sobre quem recaem denúncias,

Durante a busca pessoal, encontraram em seu poder 07 (sete) porções de maconha (Cannabis Sativa), embaladas em plástico filme.

Realizando a vistoria domiciliar, no interior da residência encontraram I. e A., sentados. Embaixo da cadeira onde A., estava sentado,os policiais localizaram um pote plástico contendo 02 (duas) porções de crack embaladas em papel alumínio. Indagados sobre mais droga, admitiram que dentro da residência havia mais algumas porções de maconha.

Durante a busca domiciliar localizaram 05 (cinco) porções de maconha também embaladas em plástico filme, além da quantia de R$ 88,90 e um rolo de papel alumínio, utilizado para embalar as porções de crack.

Toda a maconha localizada pesou 117 gramas, já o crack pesou 1 grama.

Também foi encontrada na residência uma máquina de passar cartão, novo “modus operandi” utilizado pelos traficantes para receberem o pagamento relativo à venda de drogas.

Diante dos fatos e evidências pelo material ilícito encontrado, foi proferida voz de prisão em flagrante delito a J., I. e A., pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Encaminhados à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão aos conduzidos, os autuando em flagrante e os recolhendo à cadeia pública local, permanecendo à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.