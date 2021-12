Desempregado é preso acusado de desobediência, resistência, desacato e porte de entorpecente

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo (05), um desempregado de 23 anos, acusado de desobediência, resistência, desacato e porte de entorpecente, depois de resistir a uma abordagem para averiguação de sua conduta suspeita próximo do ginásio de esportes. Foi necessário o uso de força física para sua contenção, resultando em lesões corporais leves nele, sendo encaminhado ao PS, medicado e liderado para registro da ocorrência no plantão policial, e liberado ao final da ocorrência.

A detenção do acusado aconteceu por volta do meio dia, quando os policiais militares de Pereira Barreto, Cb PM Reginaldo, Sd PM Boaretti e Sd PM Alessandro, realizavam o policiamento preventivo em evento no ginásio municipal de esportes daquela cidade, e tomaram conhecimento de denúncia informando que determinado indivíduo estava comercializando drogas naquele local, no meio dos presentes.

A equipe então aguardou o melhor momento para fazer a abordagem, o que ocorreu quando ele deixava o local, pilotando sua motocicleta Honda Falcon 400cc. No momento da abordagem ele desobedeceu às ordens legais, reagindo e resistindo ativamente, sendo necessário o uso de força física e algemas para contê-lo e imobilizá-lo, restando nele leves ferimentos decorrentes da ação.

Com apoio da equipe com Cb PM Sarin, Sd PM Lopes, durante a busca pessoal foi encontrado com ele um cigarro de maconha. Em pesquisa via Prodesp, foi constatado que ele não era habilitado.

O autor foi encaminhado ao Pronto Socorro local onde foi medicado e liberado. Ao sair daquela repartição de saúde, proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, o que caracterizaram o crime de desacato.

A ocorrência foi encaminhada ao DP local, onde foi indiciado por Desobediência, Resistência, Desacato e Porte de Entorpecente e liberado ao término dos trabalhos.

A motocicleta, marca Honda, modelo Falcon, foi recolhida ao pátio por apresentar irregularidades.