Graças ao detecta, PM de Andradina captura condenado por estupro de vulnerável cometido em Avaré

ANDRADINA – Graças ao radar inteligente (detecta), a Polícia Militar capturou na manhã desta terça-feira (30), um aposentado de 58 anos, residente na cidade de Avaré/SP, por força de um mandado de prisão expedido pela comarca de sua cidade, por condenação de 8 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, crime que teria sido cometido em 2016. Encaminhado ao 2º DP, tomou conhecimento do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto,à disposição da justiça. Ele deve ser removido para a penitenciária de Iaras (próximo de Águas de Santa Bárbara), onde presos por crimes dessa natureza cumprem pena.

A captura do procurado aconteceu por volta das 09h da manhã, quando a equipe com o 2º Ten PM Mário, 1º Sgt PM Ferreira, Cb PM F. Sales e Cb PM Oliveira, de Andradina, durante o patrulhamento preventivo, receberam no TPD (terminal embarcado tipo celular) um alerta dando conta de que um veículo marca VW, modelo Gol, na cor verde, placa de Avaré/SP, teria passado por um radar inteligente na Rodovia Marechal Rondon (SP 300) e que seu condutor/proprietário estaria na condição de procurado pela justiça.

Rapidamente os policiais militares direcionaram o patrulhamento para a citada rodovia e logo depois avistaram o veículo, transitando no sentido capital – interior, que foi prontamente abordado. Devidamente revistado, assim como o veículo, nada de irregular foi encontrado. Questionado sobre o destino de sua viagem, o condutor declarou ser de Avaré/SP e estar indo para a cidade de Campo Grande/MS. Não informou o que faria naquele cidade.

Mandado de prisão

Ao consultar o sistema Prodesp, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Avaré em 4 de abril deste ano, constando que o foragido foi condenado a 8 anos de prisão no regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele foi apresentado no 2º Distrito Policial de Andradina, onde foi registrado o boletim de ocorrência de captura de procurado e o condenado permaneceu recolhido à cadeia de Pereiras Barreto, à disposição da Justiça e aguardando vaga em uma penitenciária estadual.

Por se tratar de crime de estupro de vulnerável cometido em 2016, e como tramitou em segredo de Justiça, não foi possível conseguir mais detalhes.