Homem é preso acusado de tentativa de roubo no comercio andradinense

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de terça-feira (16), o desocupado Gilmar Rodrigues Pedroso, 21 anos, morador em situação de rua, acusado de tentativa de roubo contra a loja Linho Fino, localizada na rua Rio de Janeiro, próximo da rua J. A. Carvalho, centro. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Na Polícia Civil reafirmou que sua intenção era roubar o celular e alguma outra coisa de valor e nunca estuprar a comerciante, como chegou a ser divulgado por parte da imprensa.

A prisão do acusado aconteceu quando ele entrou na referida loja próximo das 12h20 e perguntou à proprietária M. P. S., de 55 anos, se trabalhava com roupas masculinas. Com a resposta positiva, ele adentrou ao estabelecimento comercial, tendo ela lhe mostrado algumas peças, além de um par de meia, que ele acabou calçando.

Depois de experimentar as roupas, perguntou onde eram os sanitários, tendo a mulher apanhado as chaves para abrir a porta daquele local. Assim que ela deu as costas, o acusado a agarrou pelo cabelo e começou a bater a cabeça dela contra a pia, tentando ainda enforcá-la.

A mulher caiu no chão do banheiro e lutava para se desvencilhar do agressor, conseguindo acertar-lhe um chute no abdômen, momento em que ele se afastou e ela saiu correndo para fora do estabelecimento e pedindo por socorro.

Várias pessoas que estavam pelo estacionamento do Supermercado Big Mart saíram para ver o que acontecia, devido os gritos altos da mulher e pode constatar o acusado tentando fugir dali. Ele foi contido e algumas dessas pessoas passaram a agredi-lo, só não sendo pior devido a Rápida chegada da Polícia Militar, que afastou a turba furiosa e encaminhou o acusado à Delegacia de Polícia (1º DP).

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento devido os ferimentos na cabeça, sendo atendida e permanecendo em observação. Ali mesmo ela foi ouvida pela Polícia Militar e ainda reconheceu o autor das agressões e tentativa de roubo.

O acusado não conseguiu levar as roupas já separadas devido os gritos desesperados da vítima, mas quando foi detido ainda usava o par de meias que ele havia experimentado dentro da loja. Ele foi indiciado por roubo tentado e permaneceu à disposição da Justiça.

INCÊNDIO

A loja Linho Fino, vítima de tentativa de roubo é a mesma que na noite do dia 07 do mês passado (outubro), sofreu um princípio de incêndio que destruiu parcialmente várias peças de roupas que estavam em uma das prateleiras e ainda sofreu danos em parte do forro de PVC, quando um curto circuito provou os danos materiais. Por sorte os proprietários já haviam ido embora e o estrago só não foi pior porque gerente e funcionários do Big Mart conseguiram controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.