“Famosinho” filmado atirando de dentro do carro em Andradina é preso em Ribas do Rio Pardo

RIBAS DO RIO PARDO/MS – Na manhã desta segunda-feira (08), um soldado da Polícia Militar da cidade de Água Clara estava passando por Ribas do Rio Pardo quando avistou um veículo Toyota Corolla, cor preta, com um indivíduo suspeito, o qual aparentava ser o mesmo indivíduo que aparecia em um vídeo que circulava em grupos policiais de Whats App, onde o autor dentro de um veículo efetuava disparos de arma de fogo pra cima em meio às ruas na cidade de Andradina/SP.

Diante da suspeita, o policial militar de Água Clara acionou uma guarnição PM de Ribas do Rio Pardo via 190, a qual conseguiu abordar o suspeito e o conduziu até o quartel da PM onde foram iniciado buscas no veículo na tentativa de encontrar a arma de fogo, bem como verificar se havia alguma irregularidade quanto ao veículo ou o suspeito.

Através de troca de informações com a Polícia Militar do estado de São Paulo, foi verificado que havia um mandado de prisão em desfavor do suspeito, oriundo da cidade de Andradina/SP.

O suspeito estava foragido da justiça de SP por desrespeitar decisão judicial de medida protetiva e ainda agravado por ameaçar sua ex esposa com arma de fogo.

O suspeito confirma ser ele quem aparece no vídeo, mas relatou que a arma de fogo era emprestada, que ele e alguns amigos estavam indo a uma festa quando ele deu os tiros que aparecem no vídeo, que estavam todos bêbados e ainda disse que o vídeo foi gravado em maio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o indivíduo entregue na Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo.