Movimentação intensa no cemitério no Dia de Finados

ANDRADINA – Milhares de pessoas passaram pelo Campo Santo São Sebastião, em Andradina, durante toda esta terça-feira (02), Dia de Finados, visitando túmulos de seus entes queridos ali sepultados, realizando preces junto ao cruzeiro e ao tumulo do Padre Victor Assuiti, um dos mais visitados todos os anos. Com a maior parcela da população vacinada, o número de pessoas foi infinitamente superior ao do ano passado.

Mesmo assim, a grande maioria das pessoas faziam uso de mascaras, principalmente quando se preparavam para adentrar ao cemitério, tomando precauções quando as medidas de segurança sanitária quando ao Covid 19.

Como acontece todos os anos, diretoria e voluntários do Asilo São Vicente de Paulo estavam postados na porta do cemitério solicitando contribuição voluntária dos que por La compareceram, o que contribui significativamente para o reforço do caixa da entidade, que conta com 46 internos. Ainda mais em período de pandemia, a instituição também sofreu seus efeitos e as colaborações caíram aproximadamente 50%.

Também foi possível constatar que a Prefeitura de Andradina disponibilizou uma barraca com água mineral para todos que solicitavam, principalmente no período da tarde, quando o sol esteve bem mais quente.

SEM CHUVA

Pelo segundo ano consecutivo, não foi registrada a precipitação de chuvas no Dia de Finados, como tradicionalmente costumava acontecer em muitos anos anteriores. A monocultura da cana de açúcar mudou o clima do oeste do Estado de São Paulo e agora está bem mais difícil chover, registrando temperaturas altíssimas e clima muito seco.