Polícia Militar Rodoviária prende morador de Apucarana com pistola 9mm

GLICÉRIO – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã desta segunda-feira (01), o comerciante C. G., de 27 anos, morador de Apucarana/PR, acusado de porte ilegal de arma de fogo depois de flagrá-lo em seu veículo com uma pistola 9mm, marca CANIK, n° T6472-16AI02988, com 7 munições intactas. Encaminhado ao Plantão de Penápolis, permaneceu à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas.

A prisão do acusado aconteceu às 11h30 no km 497+ 800 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), trecho que passa pelo município de Glicério/SP, durante o desencadeamento da “Operação Finados”, quando a equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, com Subten PM Fausto, Sd PM Leandro, Sd PM Calixto e Sd PM Borges, abordou uma caminhonete com placas do município de California/PR e, durante vistoria, os policiais localizaram na bagagem do condutor uma pistola marca CANIK, cal. 9mm, n° T6472-16AI02988, carregada com 07 munições intactas, cujo carregador é desprovido de numeração.

A pistola não possui registro e o condutor não possui porte de armas, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

C.G, 27 anos, comerciante, morador de Apucarana-PR, alegou que herdou a pistola de seu pai e a usava para defesa pessoal. A ocorrência foi apresentada no DP de Plantão de Penápolis/SP.

Por ser arma de fogo de calibre permitido, foi arbitrada fiança no valor de R$ 3.000,00. O motorista quitou a fiança e foi liberado para responder o processo em liberdade. A pistola, carregador e as munições foram apreendidos.