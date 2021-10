Briga entre irmãos termina com um deles morto a golpes de faca

ARAÇATUBA – O carregador Daniel Rodrigues Barbosa, de 27 anos, foi assassinado com 4 golpes de faca desferidos pelo próprio irmão, um ajudante geral de 30 anos, depois de uma briga envolvendo os dois no final da noite do último sábado, 16. O acusado primeiro foi levado ao pronto socorro, já que também estava ferido e depois de medicado, encaminhado ao plantão policial, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

O homicídio entre irmãos foi descoberto quando policiais militares foram acionados para atender ocorrência de desinteligência no bairro São José, em Araçatuba/SP. Assim que chegaram ao local foram recebidos pelo proprietário do imóvel e padrasto dos dois, dizendo aos PM que seus enteados estavam discutindo e, em determinado momento, percebeu que eles haviam entrado em luta corporal, motivo pelo qual foi até um dos quartos e notou que um dos rapazes estava todo ensanguentado, motivo pelo qual acionou o socorro.

O SAMU e o Resgate estiveram na residência e a doutora que tripulava a unidade de socorro constatou o óbito da vítima, que foi alvo de golpes de faca.

O autor estava na residência e recebeu voz de prisão em flagrante delito por Homicídio Qualificado. A Polícia Técnico-Científica e o delegado de plantão compareceram ao local para os trabalhos periciais e de Polícia Judiciária. O acusado, depois de medicado, foi levado à Central de Flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça.