Policiamento Rodoviário apreende quase 12 milhões em dinheiro escondidos em carreta

PRESIDENTE PRUDENTE – Na tarde desta quinta feira (30), durante operação “São Paulo Mais Seguro”, desenvolvida na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), altura do km 561 + 500 metros, trecho que passa por Presidente Prudente, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um motorista de uma carreta tipo bitrem, (Maracajú/MS), acusado de evasão de divisas, depois de localizarem mais de 11,5 milhões convertidos em reais. Encaminhado para a Polícia Federal, foi preso em liberdade enquanto se investiga a procedência do dinheiro.

A detenção do acusado e apreensão do grande volume financeiro aconteceu às 15h, quando as equipes da 2ª Cia PRv abordaram uma carreta, tipo bitrem, marca Man/TGX, tracionando 02 semirreboques, todos de Maracajú/MS.

Durante a fiscalização o condutor apresentou demasiado estado de nervosismo, demonstrando inquietação e proferindo respostas desconexas, despertando assim a fundada suspeita dos Policiais Militares Rodoviários.

Foi realizada uma vistoria minuciosa na cabine, e em um fundo falso no teto foi localizada grande quantidade de dinheiro em espécie, cédulas de Real e Dólar Americano.

O Condutor do caminhão foi preso e conduzido à sede da Polícia Federal de Presidente Prudente/SP.

*Valores apreendidos:*

*Real:* R$ 7.207.470,00 em espécie.

*Dólar:* U$ 798.560,00 em espécie (R$ 4.344.166,40).

*Total convertido em Reais: R$ 11.551.636,40.