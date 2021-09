Advogado de Araçatuba morre após bater moto em canavieiro na Rondon

Vítima conduzia uma moto BMW/R 1.200 sentido à Araçatuba e a colisão aconteceu em Guarantã

GUARANTÃ – O advogado Madson Luís Brito Cardoso, 50 anos, morador no bairro Jardim Brasil, em Araçatuba (SP), morreu após bater a moto que conduzia na traseira de um caminhão canavieiro, na noite de sábado (25), na rodovia Marechal Rondon (SP-300). A colisão aconteceu no município de Guarantã e ele morreu no local.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caso aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 414,3, debaixo de um pontilhão. A vítima conduzia uma moto BMW/R 1.200 GS Adventure sentido a Araçatuba.

Quando passava pelo local, a moto bateu na traseira do último reboque atrelado a um caminhão Volvo usado no transporte de cana, com placas de Ribeirão do Pinhal (PR).

Causas

Segundo o boletim de ocorrência, o delegado plantonista acompanhado de equipe de investigação esteve no local para acompanhar a perícia. Não foram encontrados sinais de frenagem ou que o condutor do caminhão tivesse invadido a direção da motocicleta.

Além disso, os equipamentos de iluminação do veículo estavam em perfeito funcionamento e a luminosidade debaixo do pontilhão foi considerada de grau moderado.

Durante a perícia foram encontrados dois carregadores de arma de fogo com projéteis, mas não havia nenhuma arma com o advogado, apesar de ser constatado que ele possuía uma pistola calibre 380.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

