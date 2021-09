Dogão Lanches e La Batata comemoram “mesversário” das gêmeas Maria Eduarda e Maria Carolina

ANDRADINA – Simples, mas significativo: Foram assim comemorados os primeiros 30 dias (Mêsversário), das gêmeas Maria Eduarda e Maria Carolina, em cerimônia intima realizada pelos pais Alex e Patrícia, do Dogão Lanches e La Batata. As gêmeas vieram para completar ainda mais a felicidade na casa da família Dogão.

Os convidados foram basicamente as famílias do Alex e da Patrícia, além de pouquíssimos amigos dos dois, já que a pandemia do Coronavirus ainda não é recomendável a aglomeração de muitas pessoas.

As dependências da lanchonete o “La Batata”, localizada na rua Bandeirantes, próximo da rua Alagoas, bairro Piscina, foi o local escolhido para a realização do evento, já que menos de 20 pessoas estavam previstos para comparecerem.

Foram servidos salgadinhos, água mineral e refrigerantes aos presentes.