PMs realizam exercícios com novo armamento

BIRIGUI – Na última quinta-feira (19), Policiais Militares de Andradina estiveram no clube de tiro Boatto, na cidade de Birigüi, juntamente com Policiais do 12 BAEP, realizaram exercícios de tiro. O objetivo da instrução foi realizar a aferição das novas miras RedDot, que vieram como acessórios nos fuzis belga FN.

Foram ensinadas técnicas de regulagem e uso do equipamento, sendo realizados diversos disparos a 50mts e por último um ajuste fino com disparos a 150mts.

O novo armamento já está sendo utilizado pelos Policiais no combate ao crime.

NOVOS FUZIS

O 28° Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede na cidade de Andradina, recebeu na semana passada, uma remessa de novos fuzis adquiridos pela Instituição. De fabricação belga, da marca FN, o fuzil Herstal FN Scar L é de última geração e equipa as principais forças especiais do planeta, como as tropas da OTAN. Nesta terça-feira, os primeiros policiais militares foram habilitados ao uso da nova arma, a qual se soma às espingardas semi automáticas calibre 12, de marca Benelli, que já estão nas ruas e são empregadas a serviço do cidadão, a fim de tornar a região cada dia mais segura.