Polícia Militar Rodoviária captura foragido da Justiça

CASTILHO – A Polícia Militar Rodoviária, através do 3º Pelotão sediado em Andradina, capturou na manhã de terça-feira (10), o motorista A. S. F., de 52 anos, por força de um Mandado de Prisão (MP) em regime inicial fechado, em face de condenação por tráfico de drogas. Encaminhado para a Delegacia de Polícia de Castilho, tomou ciência do MP e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando vaga em uma penitenciária estadual.

A captura do condenado aconteceu 11h25, durante Operação “PAZ e PROTEÇÃO”, quando as equipes do CGP – comando Grupo Patrulha e Patrulha Volante do 3° Pelotão, após receberem comunicação via rádio sobre alerta no COPOM Online para verificarem um veiculo com pessoa procurada, abordaram o veiculo GM Corsa, de cor prata, e placas Castilho/SP pelo KM 01 da via de acesso Antônio Brito Vieira (SPA 653/300).

Durante a vistoria veicular e busca pessoal nos ocupantes, nada de ilícito foi encontrado; porém, foi confirmada a existência de Mandado de Prisão em desfavor do condutor, A. S. F, de 52 anos, profissão motorista, em face de condenação por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Castilho/SP.