Gari e adolescente detidos pela PM acusados de tráfico e associação ao tráfico

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (09), um varredor de ruas (gari) de 30 anos e apreendeu um adolescente de 16, acusados de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes depois de flagrados com várias porções de crack, além de material para embalar a droga. Encaminhados para a Delegacia de Polícia do município, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto à disposição da Justiça. A droga Fo apreendida pela Polícia Civil.

A detenção da dupla infratora aconteceu próximo das 19h, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Ilha Solteira, mais precisamente pela Zona Norte, quando os policiais da equipe formada pelo 1° Sgt PM Fernandes, CB PM Yoshio e CB PM Oberdan, visualizaram R. e V., ambos de bicicleta pela Alameda Pernambuco e, ao avistarem a viatura policial, R. passou uma sacola plástica para as mãos de V.

Ambos foram acompanhados, tendo R., sido abordado em frente ao “Bar do Tuíta” e V. dentro do bar. No bolso de V. encontraram uma pedra bruta de crack, pesando aproximadamente 56 gramas, a quantia de R$105,00 em dinheiro e uma porção de maconha, pesando 1 grama.

Questionados a respeito das drogas localizadas, admitiram que adquiriram a droga de um indivíduo por R$ 1.900,00, dinheiro esse adquirido através da prática delituosa de tráfico de drogas.

Diante da confissão os policiais militares deslocaram até a residência dos dois abordados e, em contato com a mãe do adolescente, ela foi cientificada da situação e autorizou a entrada da equipe para realização de buscas domiciliares, durante as quais localizaram, sob uma cama, outras 09 porções de crack embaladas em plástico transparente, já prontas para venda, pesando aproximadamente 1 grama cada, além de diversos saquinhos vazios, que seriam usados para embalar o restante da droga.

Diante dos fatos, foi dada ao adolescente voz de apreensão em flagrante delito pela prática do Ato Infracional de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Quanto ao adulto ‘R.’, foi dada voz de prisão em flagrante delito pela prática de tráfico e associação ao tráfico de drogas, delitos capitulados respectivamente nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Encaminhados à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de apreensão à V.e a voz de prisão à R., permanecendo os dois recolhidos à disposição da justiça.