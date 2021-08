Moradores de Guaraçaí são detidos por porte de drogas em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar deteve na madrugada de domingo (08), cinco jovens moradores na cidade de Guaraçaí, sendo que três deles foram flagrados em posse de entorpecentes e dois deles nada de ilícito foi encontrado. Todos foram apresentados no Plantão Policial de Andradina, ocasião em que foram apreendidas as drogas, o celular para perícia técnica, as partes ouvidas e liberadas.

A detenção dos guaraçaienses aconteceu depois que a equipe do CGP 3 (Comando Grupo Patrulha), formada pelo 1º Sgt PM Voltareli e Sd PM Toledo, recebeu várias reclamações de aglomeração, perturbação do sossego e tráfico de entorpecentes pela Rua Rafael Pereira, centro, iniciando o patrulhamento pela via, a fim de coibir tais práticas ilícitas.

Já no início da via os policiais militares visualizaram um veículo Gol, com placa de Andradina, estacionado com 4 indivíduos em sua volta e 1 integrante dentro dele.

Com apoio da equipe de Rádio Patrulhamento formada pelo Cb PM Sousa e Sd PM Alberto, abordaram os cinco, sendo localizadas 1 porção de 10 gramas de maconha em posse de um menor de 15 anos.

No veículo foram localizadas mais 1 porção de 12 gramas de maconha e 3 porções de cocaína de 4 gramas, além de R$ 40,00 em dinheiro e 01 aparelho celular. Um terceiro averiguado possuía 01 cigarro de maconha, que pesou 2 gramas. Os outros dois abordados não traziam nada de ilícito.

Segundo informado, todos eram da cidade de Guaraçaí e vieram para Mirandópolis para frequentar a “famosa Rua Rafael Pereira”.

