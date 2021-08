Empresário de Campo Grande é preso por porte ilegal de arma de fogo

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária prendeu na madrugada de sexta-feira (30/07), o empresário C. E. C. L, de 26 anos de idade, morador da cidade de Campo Grande/MS, acusado de porte ilegal de arma de fogo, depois de flagrá-lo com uma pistola IMBEL GC MD2, calibre .380, com 15 munições. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e arbitrada fiança de um salário mínimo (R$ 1.100,00), sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu às 2h, na base do pelotão da Polícia Rodoviária de Andradina, localizada no Km 631 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), durante o desenvolvimento da “Operação São Paulo Mais Seguro”, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, abordou o veículo GM/S-10 de cor prata, com placas de Campo Grande/MS, que era conduzido por C. E. C. L, de 26 anos de idade, empresário, morador de Campo Grande/MS, e que viajava para São Paulo/SP.

Durante vistoria, dentro de uma mochila que era transportada no banco traseiro, foi localizada uma pistola IMBEL GC MD2, calibre .380 ACP, oxidada, municiada, alimentada e carregada com 15 munições.

O condutor do veículo possui registro da arma em seu nome, porém não possuía o porte, tão pouco providenciou guia de tráfego junto aos órgãos competentes para poder transportar o armamento.

Foi dada voz de prisão ao motorista, e a ocorrência registrada no Plantão Policial de Andradina/SP. O infrator foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança no valor de R$ 1.100,00, para responder ao processo em liberdade. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.