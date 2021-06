PM realiza “Operação Narco Brasil” nas divisas de estados

O Comando de Policiamento do Interior 10 (CPI 10), sediado em Araçatuba e que engloba o 28º BPM/I de Andradina, realizou na tarde e noite de quinta-feira (24), uma operação de reforço ao policiamento das divisas de estado de nossa região, denominada “OPERAÇÃO NARCO BRASIL”.

Contando com equipes do 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, equipe do Canil, do Policiamento Ambiental e Força Tática do 28º BPM/I, a operação ocorreu na Rodoviária Marechal Rondon, divisa do estado do Mato Grosso do Sul e na cidade de Ilha Solteira, próximo à ponte da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira.

Na ocasião, veículos de passeio, caminhões e ônibus foram vistoriados, pessoas e bagagens revistadas, em busca de drogas, armas e pessoas procuradas.

Mesmo não tendo havido prisões, o Comando do 28º BPM/I considera o resultado bastante positivo, pois o reforço ao policiamento trouxe sensação de segurança aos moradores da região, declarando ainda que as operações irão continuar, em dias e horários alternados.

Resultado da Operação:

02 – Pontos De Bloqueios

62 – Carros Fiscalizados

28 – Motos Fiscalizadas

02 – Ônibus Vistoriados

81 – Pessoas Abordadas

03 – Caminhãoes Fiscalizados

95 – Condutores Fiscalizados