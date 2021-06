Rapaz de 21 anos é preso em Pereira acusado de tráfico de drogas e resistência

PEREIRA BARRETO – Um rapaz de 21 anos foi preso pela Polícia Militar de Pereira Barreto, na tarde de terça-feira (08), acusado de tráfico de entorpecente e resistência, após furar um bloqueio policial, fugir alucinadamente e detido com um tijolo de maconha com peso de 501 gramas e outro invólucro de crack, com peso de 21 gramas. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à cadeia pública local. Foram apreendidos a maconha, crack e a motocicleta usada pelo acusado.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 18h, quando uma equipe da Polícia Militar de Pereira Barreto encontrava-se realizando ponto de bloqueio pela entrada da cidade, no trevo da rodovia Feliciano Sales Cunha com Av. Jonas Alves de Melo e avistou uma motocicleta vindo no sentido Sud Mennucci à Pereira Barreto.

Ao ser dada a ordem de parada, o condutor desobedeceu, “furando” o bloqueio e iniciando fuga em alta velocidade. Após solicitação do apoio, foi realizado um cerco policial com as demais viaturas com objetivo de deter o ‘fujão’.

O piloto da moto seguiu por aproximadamente 3 km, realizando manobras de alto risco e, na via de acesso padre Valentim, perdeu o controle de pilotagem da motocicleta, caindo ao solo, continuando a fuga à pé, sendo detido em seguida.

O rapaz, morador da própria cidade, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, foi revistado sendo encontrado dentro de sua mochila um tablete prensado de maconha com peso de 501 gramas e outro invólucro de crack, com peso de 21 gramas.

Questionado sobre a droga encontrada, informou que a droga era de sua propriedade, que iria fracioná-la (dividi-la em pequenos pedaços), para revender na cidade de Pereira Barreto.

Diante da confissão e do material ilícito encontrado, recebeu voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, lei 11.343/06 em seu artigo 33 e desobediência, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia, onde o delegado ratificou a voz de prisão permanecendo o autor preso na cadeia pública de Pereira Barreto.

A droga e a motocicleta utilizada pelo autor foram apreendidas.