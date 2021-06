Entregador de salgados é preso em Castilho acusado de tráfico

CASTILHO – O entregador de salgados J. B. S. F., de 21 anos, residente na rua Samira Zahr, centro, em Castilho, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (08), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 13 porções de Maconha (Cannabis Sativa), que pesaram 272 gramas, além de R$ 12,00 em dinheiro. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 19h, durante patrulhamento preventivo Tático pela Área Central de Castilho, quando os policiais, sargento PM Alexander, cabos PM Richard e Rezende, avistaram o indivíduo em pé, na calçada da casa em que mora de aluguel. Como já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, foi imediatamente abordado e submetido à busca pessoal, nada de ilícito sendo localizado, apenas a quantia de R$ 12,00.

Como havia denúncias anônimas dando conta de que ele estaria traficando nas imediações de onde foi abordado, os policiais fizeram contato em algumas residências próximas, sendo que em uma delas o morador informou que estava dando pernoite para o abordado.

Solicitada a autorização de busca domiciliar, de pronto a equipe foi autorizada a entrar no imóvel. Em revista no interior de um fogão os PMs localizaram 13 porções de maconha envoltas em sacos plásticos, que pesaram 272 gramas.

Questionado a respeito da droga localizada, o indiciado assumiu a propriedade do entorpecente, informando que pagou o valor de RS 200,00 e que venderia cada porção a RS 50,00 (por ser de um tamanho maior que outras porções).

Diante da localização do material ilícito e da confissão do acusado, foi dada voz de prisão por infringir o artigo 33 da Lei 11343/06, tráfico de drogas e conduzido, juntamente com o entorpecente, à Seccional de Andradina, onde o Delegado Dr Marcelo Zompero ratificou a voz de prisão, determinando seu recolhimento à carceragem da cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou decisão do juiz se vai responder ao processo preso ou em liberdade, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido à pandemia do coronavirus.