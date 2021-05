PM, PRF e Polícia Rodoviária prendem homem com mais de 800 Kg de maconha

Um total de 1081 tabletes de maconha apreendidos, totalizando 816 Kg da droga.

CASTILHO – O mecânico I. M. C. J, de 25 anos, residente no bairro Solo Sagrado, na cidade de São José do Rio Preto, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (Três Lagoas/MS), além das Polícias Militar e Rodoviária do Estado de São Paulo, acusado de tráfico de entorpecente, depois de flagrado em um veículo Range Rover, na cor branco, abarrotado com 1.081 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), pesando um total de 816 Kg. Encaminhado inicialmente para a base da PRF em Três Lagoas/MS, foi recambiado para a Delegacia Seccional de Andradina, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 17h, quando uma Patrulha da PRF – Polícia rodoviária Federal realizava policiamento em Três Lagoas/MS, quando se deparou com o veículo Range Rover Evoque, cor branca, com placas do Paraná, carregado de drogas; Ao tentarem abordá-lo, houve fuga, iniciando-se acompanhamento sentido ao Estado de São Paulo.

A equipe solicitou apoio às Instituições de SP, mobilizando-se equipes da Polícia Militar Rodoviária e Rádio-Patrulha e Força Tática do 28° Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I) para a realização de cerco.

Pelo Km 12 da rodovia Rodovia Gerson Dourado de Oliveira, ‘ “Rodovia dos Barrageiros” (SP-595), trecho do município de Castilho, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé adentrando o matagal na área lindeira , sendo o veículo com a droga retido pelos Policiais Rodoviários Federais.

Em seguida foram realizadas buscas na mata por todas as equipes policiais envolvidas, inclusive com apoio do Drone do 28° BPM/I, sendo o traficante localizado e preso pela equipe do CGP Rv da Polícia Militar Rodoviária.

Ao checarem o que o veículo transportava, as forças policiais constataram que estava carregado com grande quantidade de ‘tijolos’ de maconha e pacotes de Skank. Posteriormente, ao checarem o chassis, também foi constatado que o mesmo era produto de roubo, e ostentava placas clonadas de outro veículo de mesma marca e modelo.

O preso, I. M. C. J, de 25 anos, profissão mecânico; disse que pegou o carro carregado em Naviraí/MS e entregaria em Selvíria/MS, e que receberia R$ 10 mil pelo transporte.

A ocorrência foi inicialmente encaminhada para uma base da PRF de Três Lagoas/MS, onde teve início a perseguição, mas depois de constatado que a prisão e a apreensão do veículo foram realizadas em solo paulista, todas as forças policiais envolvidas, bem como o acusado, o veículo usado no transporte e a droga foram encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, sendo o mecânico indiciado por tráfico de drogas e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A droga e o veículo foram apreendidos pela Polícia Civil de Andradina.