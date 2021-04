Trio é preso pela PM acusado de furto e receptação de rodas de veículo

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite de sexta-feira (09), um trio formado pelos serventes de pedreiro J. F. O. C., de 29 anos, residente no bairro Benfica e J. M. M. F., 26, residente no bairro Gasparelli, acusados de furtarem 4 rodas de um veículo Fiat Uno e um cabeçote, além de K. P. B. S., 22, do bairro Bela Vista, acusado de receptação dessas rodas. Encaminhados ao plantão policial, os dois primeiros permaneceram presos aguardando audiência de custódia e o acusado de receptação vai responder em liberdade. As rodas recuperadas pela PM foram devolvidas ao proprietário.

A detenção do trio aconteceu durante patrulhamento Força Tática pelo município de Andradina, quando chegou ao conhecimento dos policiais militares de um furto de um veículo Fiat Uno ocorrido na madrugada da mesma sexta-feira (09), ocasião em que foram retiradas as quatro rodas e o cabeçote De um motor que estava no interior do veículo pertencente a uma oficina mecânica.

Com bases em filmagens próximas, foram identificados os autores, já bastante conhecidos dos meios policiais pela prática do delito de furto. De imediato os policiais fizeram patrulhamento pelos bairros Santa Cecília e Bela Vista quando, em frente ao ferro velho do Moisés avistaram os suspeitos, que foram abordados, revistados, nada de ilícito foi encontrado.

Questionados a respeito dos fatos ocorridos, os dois primeiros abordados acabaram por confessar a autoria do furto das rodas e indicaram o local exato onde o jogo de rodas havia sido deixado.

Os policiais se dirigiram ao local indicado, e em frente da residência de K. P. B. S., avistaram já um veículo VW Gol, na cor vermelha, de propriedade dele, com o jogo de rodas que havia sido furtado já instalados.

Em contato com o homem vítima, dono da oficina mecânica e responsável pelo Uno que estaria no local para conserto, ele reconheceu de pronto as rodas, sendo então dado voz de prisão aos três envolvidos pelos crimes de furto e receptação.

Conduzidos ao Plantão Permanente sem uso de algemas, os dois autores do furto permaneceram à disposição da justiça, recolhidos à carceragem, aguardando na cadeia de Pereira Barreto a decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia presencial.

K. P. B. S., do bairro Bela Vista, conduzido ao plantão acusado do crime de receptação foi ouvido e liberado.