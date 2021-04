Polícia Rodoviária prende acusado de tráfico de drogas na Rondon

RUBIÁCEA – A Polícia Rodoviária prendeu na madrugada da última quarta-feira (07), um homem identificado por G. G. R., de 31 anos, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagra-lo em um veículo trafegando pela rodovia Marechal Rondon (SP 300), “recheado” com 22 tijolos de maconha, que depois de pesados totalizou 22,5 kg. Encaminhado para a Delegacia de Polícia de Guararapes, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu na primeira hora da madrugada, Durante Operação Toque de Restrição, quando a equipe policial abordou na praça de pedágio de Rubiácea, localizada no KM 562 da Rondon, ocupante do veículo Mitsubishi Outlander, na cor prata, placas de Araçatuba/SP, para vistoria de rotina. Os policiais perceberam o nervosismo do condutor, solicitando que ele desembarcasse do veículo e iniciando uma revista minuciosa.

Na vistoria do veículo os policiais rodoviários localizaram vários tijolos de maconha, acondicionados no interior do veículo (em locais camuflados), sendo eles: porta-malas, teto, porta estepe, no interior dos bancos dianteiros e traseiros e assoalho.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante para o condutor do veículo e apresentada junto com a droga na Delegacia do Município de Guararapes/SP, tendo o delegado ratificada a prisão em flagrante, determinando a elaboração do Boletim de Ocorrência de tráfico de entorpecentes, permanecendo o indiciado preso na Cadeia Pública local.