Servente de pedreiro é preso pela PM com 11 munições calibre .32mm

ANDRADINA – O servente de pedreiro L. S. S., de 23 anos, residente na rua Tenente PM Valdomiro Garcia Rafael (antiga Urupungá), no bairro Passarelli, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (06), acusado de posse irregular de munição ao ser flagrado com 10 munições intactas e uma deflagrada de diversos calibres. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, até saber o resultado da audiência de custódia virtual. As munições foram apreendidas.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 21h30, durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, chegou informação aos policiais que um indivíduo de nome L. S. S., morador da antiga rua Urubupungá, estaria comercializando um revólver. Imediatamente deslocaram até a residência e entraram em contato com o denunciado.

Questionado a respeito da denúncia de possuir uma arma de fogo em casa, informou que realmente possuía o referido armamento, mas recentemente havia trocado por um cachorro com um desconhecido morador da cidade de Três Lagoas/MS. Indagado se havia algo mais de irregular, admitiu que havia uma caixa com 10 munições intactas e outra deflagrada, sendo de diversos calibres.

As munições foram entregues aos policiais militares.

Conduzido ao Plantão Permanente, foi indiciado pelo crime descrito no art. 12 da lei 10.826 – posse irregular de munição – sendo recolhido à carceragem e permanecendo à disposição da justiça, até que tomasse conhecimento da decisão do juiz, se ia responder ao processo preso ou em liberdade.