Mãe denuncia filho que praticou furto de bronze em túmulo no cemitério de Castilho

Cobre foi furtado do túmulo onde está sepultado o corpo do ex-prefeito Vicente Delbone

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na madrugada de quarta-feira (07), um rapaz identificado apenas por “C”, acusado de furto, depois que sua própria mãe o denunciou pela prática do crime. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. As peças de bronze foram devolvidas para a família onde um parente está sepultado.

Segundo informações, a equipe composta pelos PMs cabo Suf, soldados Graziela e Thainara, foi acionada para atender uma ocorrência de desinteligência entre familiares. Em conversa informal com os policiais militares, a mãe do acusado informou que na madrugada de quarta-feira (07) o filho teria ido cemitério da cidade e praticado o furto.

Depois da denúncia, os policiais militares solicitaram autorização para efetuarem uma vistoria no imóvel, sendo autorizado por ela. Ao entrarem na casa os PMs localizaram o filho no interior do imóvel. Questionado a respeito do furto denunciado por sua mãe, o rapaz acabou admitindo o crime, inclusive apontando o local onde os letreiros de bronze estavam escondidos, sendo localizados em seguida e recuperados pelos policiais.

Diante do material ilícito localizado, da denuncia damãe e da cfissão do autor, os PMs deram voz de prisão por furto consumado com fulcro no artigo 155 do Código Penal.

Conduzido à Delegacia de Polícia de Castilho, o delegado dr. Yan Loui Adania ratificou a voz de prisão e autuou o rapaz em flagrante delito.

PREFEITO VICENTE DELBONE

Vicente Delbone faleceu em 2018 aos 101 anos e foi sepultado no cemitério São José. Ele é tio do deputado estadual José Américo, o “Coti”. Além de ter sido vice prefeito e vereador por dois mandatos na cidade, Delbone assumiu o Executivo em 1963 quando o então prefeito “Nenê de Brito” renunciou ao cargo. A família dele é uma das pioneiras da cidade e teria vindo para Castilho na década de 40, quando ainda era a Vila Cauê.