28º BPM/I comemora aniversário de 35 anos de fundação em Andradina

ANDRADINA – O 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior, sediado em Andradina, comemora 35 anos de sua fundação.

Tudo se iniciou com o 2º Pelotão, do 4º Batalhão de Caçadores da Força Pública, instalado em Andradina em 07 de Abril de 1962. A partir dessa data a Polícia Militar, então Força Pública, passou a ter uma presença marcante na cidade e região, iniciando seu longo e profícuo trabalho de pacificar a região.

Em 06 de Outubro de 1971, o 2º Pelotão foi elevado à condição de Companhia, passando a pertencer ao 36º Batalhão, atual 2º BPM/I, com sede na Rua Rio de Janeiro.

Em 27 de dezembro de 1985, a 2ª Companhia do 2º BPM/I foi transformada em Batalhão, sendo denominado 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior. A Unidade foi instalada provisoriamente na sede da companhia, que ficava na Rua Paes Leme.

Criado o 28º BPM/I, foi desencadeado um árduo trabalho de instalação da nova Unidade, o que efetivamente ocorreu em 10 de Abril de 1986, data que é considerada o dia do Aniversário da Unidade.

Naquele ano a sede foi transferida em definitivo para a Rua José Augusto de Carvalho, esquina com a Avenida Bandeirantes.

Seu primeiro comandante foi o Major PM Benedito Caetano Navarro, hoje Coronel da Reserva e morador da cidade.

Logo após a instalação do Batalhão, teve início uma Escola de Formação de Soldados, que possibilitou o preenchimento das vagas do efetivo fixado para a Unidade.

Em Janeiro de 2006 iniciou-se a construção da sua sede própria, situada na Avenida Barão do Rio Branco, 405, Parque Santo Antônio, em Andradina, que foi inaugurada em 28 de Dezembro de 2006.

A nova e definitiva sede do 28º BPM/I representou um marco nas atividades da Unidade, pois são instalações novas, projetadas e construídas especificamente para as atividades administrativas e operacionais próprias da segurança pública regional.

E assim, 35 anos depois, a unidade segue firme, trilhando os passos de seus antecessores que, com lutas e dificuldades, determinação e coragem, tiveram o destemor de iniciarem a longa caminhada, pavimentando a estrada da segurança pública neste rincão do Brasil, vaticinado e profetizado por Euclides da Cunha (no vértice da confluência do caudaloso Paraná com o lendário Tietê surgirá uma grande metrópole) e Cora Coralina (e nas cinzas das coivaras o marco de uma grande cidade) tornando nossa região nacionalmente reconhecida como uma das mais seguras do país.

Com efetivo formado por Oficiais e Praças abnegados, preparados e motivados, diariamente saem às ruas para levar alento e esperança, segurança e conforto, nos 365 dias do ano.

Desta forma o seu comandante, Tenente Coronel PM Rogério Luís Marques de Mello, aproveita a ocasião para parabenizar a todos os Policiais Militares que compõem o efetivo do Batalhão, desejando-lhes muita saúde e proteção, para seguirem firmes na missão de servir e proteger a sociedade paulista.

Polícia Militar, a força púbica do estado.