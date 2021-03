Casal é preso acusado de tentativa de homicídio em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite da última sexta-feira (26), o ajudante geral L. H. F. L., de 19 anos, residente no bairro Leão 1 e sua namorada N. L. O. M., 20, residente na Travessa Ribeiro, centro, acusados de tentativa de homicídio que, ao que tudo indica, foi planejado. Dos cinco tiros disparados pelo rapaz contra a vítima L. M. S., de 25 anos, apenas um acertou e transfixo seu ombro. Os dois acusados foram encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A arma utilizada no crime foi apreendida.

A prisão do casal aconteceu por volta das 22h10, durante patrulhamento de Força Tática por Castilho, quando a equipe composta por sargento PM Aguilera, cabos PMs Alécio e c. Santos, recebeu informação de indivíduo atingido por disparos de arma de fogo pela rua. Quando os PMS chegaram ao local indiciado foram informados que a vítima, o auxiliar geral L. M. S., 26 anos, já havia sido socorrida ao pronto socorro local com um ombro transfixado por um tiro.

Na unidade hospitalar, em contato com a vítima, ela relatou aos PMs que, após receber mensagens via celular de sua ex-namorada, N. L. O. M., pedindo para que a encontrasse no local dos fatos. O ajudante geral foi ao local indiciado e ao chegar lá, em certo momento, um indivíduo, que estava escondido nas imediações, sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes em sua direção, em um total de cinco tiros, atingindo-o no braço esquerdo, altura do ombro.

Questionado quem seria o autor da tentativa de homicídio, a vítima informou que seria L. H. F. L., 20 anos, atual namorado de sua ex-namorada.

Diante das informações, as equipes militares que estavam de serviço realizaram diligências com objetivo de capturar os acusados e no cruzamento das ruas Almirante Barroso x rua Urano, depararam com o autor, que imediatamente foi abordado e revistado, nada de ilícito sendo encontrado com ele naquele momento.

Questionado a respeito da tentativa de homicídio, ele admitiu a autoria dos disparos, informando que existe uma rixa entre eles já há algum tempo, desde que ele começou a namorar a ex dele. H. F. L., 20 anos, indicou aos policiais o local onde teria escondido a arma de fogo usada no cometimento do crime, sendo localizado um revólver marca Taurus, calibre .38, com uma munição intacta e cinco deflagradas. Diante das evidências e da confissão, foi dada voz de prisão ao autor da tentativa.

Os policiais continuaram nas diligências com o objetivo de localizar a namorada do autor e, próximo ao Distrito Policial de Castilho, abordaram a jovem N. L. O. M., 21 anos, que, questionada a respeito dos fatos confirmou a participação no delito, declarando que havia sim enviado mensagens à vítima para que se encontrassem no local dos fatos. Também foi dada voz de prisão à ela.

Os dois acusados, a arma de fogo e munições foram encaminhadas ao plantão permanente da Delegacia Seccional de Andradina e apresentadas ao delegado plantonista que, após tomar ciência do ocorrido, ratificou a voz de prisão aos dois acusados elaborando boletim de natureza homicídio tentado na forma qualificada, ficando os dois autores recolhidos à disposição da justiça.

A vítima dos disparos foi ouvida pela Polícia no próprio hospital de Castilho e confirmou a autoria dos disparos. A arma e as munições foram apreendidas pela Polícia Civil.

INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA

No dia 1 de janeiro deste ano, (entrada do Ano Novo), por não aceitar o fim do namoro, L. M. S., de 25 anos (agora vítima dos disparos), ateou fogo na casa em que morava a jovem N. L. O. M., 21 anos, então sua namorada. As chamas consumiram toda a casa e a jovem, junto com seus pais e uma criança, que foram obrigadas a se abrigarem em outro lugar só com as roupas do corpo.

O autor do incêndio criminoso, L. M. S., foi preso na época dos fatos e permaneceu menos de três meses atrás das grades. Ao saber que ele havia sido colocado em liberdade, a jovem N. L. O. M., 21 anos, montou junto com um namorado uma armadilha para ele, marcando um encontro através das redes sociais. Ao ir ao local achando que reataria o namoro com ela, ganhou uma saraivada de balas que acertou-o na altura do ombro esquerdo.