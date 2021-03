Patrulha Covid orienta quem faz exercícios e distribui máscaras

ANDRADINA – Esta semana a equipe composta por fiscais da prefeitura, liderados pela diretora do Departamento de Fiscalização de Tributos e Posturas Fernanda Lucena Novaes Tavares e apoiada pelos policiais da Atividade Delegada fizeram ações de fiscalização em espaços públicos para a prática de esportes na cidade.

A fiscalização percorreu espaços públicos utilizados para a prática de caminhadas e exercícios, entre eles os PUMAs (Parques de Uso Múltiplo de Andradina), fazendo o combate a aglomerações e orientando as pessoas quanto ao uso de máscara, se estão seguindo os protocolos sanitários e de segurança.

As ações das operações buscam mostras as pessoas que é possível praticar esportes de maneira responsável e evitando aglomerações, falta de uso de máscara e descumprimento de medidas sanitárias. Os fiscais fizeram a distribuição de máscaras para quem não possuía.

Exercícios e cuidados

Esportes, durante a pandemia muita gente voltou a praticar atividades físicas ao ar livre, sem a possibilidade de frequentar academias. Esse retorno, no entanto, exige cuidados tanto do ponto de vista físico quanto para evitar contaminação. A máscara, embora incômoda, é necessária (e obrigatória) e a sua falta gera multas para quem não usá-la em locais públicos em Andradina.

A prática de exercícios em casa ou em locais públicos se tornou uma das opções para passar o tempo e se manter saudável durante a pandemia da Covid-19. O risco de contaminação durante a realização das atividades, entretanto, está sendo alvo de estudos de pesquisadores em todas as partes do mundo.

O problema do exercício físico é que mesmo ao ar livre não há garantia que não vão ter pessoas ao redor. Se você for em um local sem ninguém, tudo bem, mas o problema é que não tem como prever.

Para quem é adepto da prática de exercícios ao ar livre, a recomendação é procurar horários com menor movimento de pessoas ou locais sem pessoas praticando atividades, como a rua da sua casa. É importante que façam a atividade durante 20 ou 30 minutos e, ao término, retornar direto para casa.

Fiscalização

Após aumento no número de internações por Covid-19 nas últimas duas semanas, o Governo de Andradina praticamente dobrou as ações reforçando as vistorias que se seguirão neste sábado e domingo. As ações não é uma “caça às multas”, mas tem objetivo de preservar a vida na cidade. “É claro que excessos não são tolerados, podendo acarretar em emissão de penalidades, como multas e ainda interdições, inclusive nos casos de grandes aglomerações e som alto”, disse a Fernanda de Lucena.

