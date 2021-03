Drive-thru muda de endereço e vai vacinar pessoas com 69 anos ou mais neste sábado

ANDRADINA – A Prefeitura de Andradina, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, vai realizar neste sábado (27), a vacinação de idosos com idade acima de 69 anos no sistema drive-thru na porta da Secretaria de Saúde, na confluência das ruas São Paulo com Silvio Shimizu, no bairro Peliciari.

A vacinação contra a Covid-19 nesta faixa etária começou no final de semana passado e deve seguir até ao início da próxima semana. O público-alvo nesta faixa-etária da campanha pode procurar a partir das 8 horas da manhã, até 16 horas. “Mudamos o local do drive-thru apara melhor atender o público”, disse João Leme.

A prefeitura de Andradina também oferece a segunda dose da vacina exclusivamente para pessoas que receberam a primeira dose em um postos fixos ou drive-thru da cidade. Maiores informações serão divulgadas através do Boletim Covid 19, que é transmitido toda sexta-feira da sede da Secretaria de Saúde de Andradina.

Mais leitos

Contra a proposta em transformar o AME em um Hospital de Campanha para tratamento de casos de coronavívus, o prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes está encabeçando a iniciativa de abrir 20 novos leitos na CAC (Central de Atendimento ao Covid de Andradina).

Mário Celso já conseguiu comprar todos os respiradores diretamente da fábrica, além dos demais insumos necessários para a ativação dos leitos que devem começar a ser entregues ainda esta semana.

O objetivo é a instalação de leitos profissionais e não de campanha, a exemplo será a única UTI Covid do Brasil a ter aparelhos de hemodiálise conectados.