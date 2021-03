Ônibus de ‘sacoleiros’ pega fogo na Rondon, em Araçatuba

Ônibus tinha como destino a cidade de Três Lagoas/MS e não se sabe se havia moradores de Andradina/SP no veículo. Fogo começou nas rodas traseiras e se alastrou

ARAÇATUBA – Um ônibus que estaria transportando sacoleiros pegou fogo na noite desta sexta-feira (5) no trecho urbano da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba (SP). Segundo as informações do Corpo de bombeiros, não houve vítimas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o incêndio aconteceu por volta das 22h30, no quilômetro 532 da pista oeste, sentido a Guararapes e teve início nas rodas traseiras.

O motorista teria percebido as chamas quando passava nas imediações do pontilhão na rua Vasco da Gama, na frente do supermercado Rondon, e parado com parte do veículo ainda sobre a pista.

Congestionamento

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio, que praticamente destruiu o veículo. O trânsito chegou a ser parcialmente interditado, mas por volta das 23h30 o tráfego já estava normalizado, segundo a polícia.

O local foi periciado antes da liberação e por enquanto não há informações do local de origem dos passageiros.

Só se sabe que ele teria como destino final a cidade de Três Lagoas/MS, depois dos sacoleiros efetuarem compras na região do Brás, em São Paulo. Não foi possível descobrir se havia passageiros moradores de Andradina/SP. (Com informações do Hoje Mais Araçatuba)