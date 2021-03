Inscrições para pedidos de bolsas de estudo vão até dia 10

ANDRADINA – A secretária de Promoção Social de Andradina, Silvana Silva, alerta que as inscrições para a concessão de bolsas de estudos terminam no próximo dia 10. Até lá os alunos do município que estão matriculados em cursos técnicos e de nível superior interessados em conseguir o benefício devem entregar todos documentos necessários para a inscrição deve ser realizada na Secretaria Assistência, Desenvolvimento Social e Política Sobre Drogas localizada na Rua Humberto de Campos, nº 229, das 9 às 16 horas.

Eles também podem realizar as inscrições on line, através do site www.andradina.sp.gov.br, no mesmo período e a divulgação dos inscritos em 15 de março de 2021. Os interessados devem procurar o campo do formulário no site www.andradina.sp.gov.br ou acessar o link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFWYQKC7WwWFkPV3kMkMq_DQa3SMp_YFNrltKKW2eY_6quFA/closedform

Terão direito a bolsas de estudos os estudantes que se enquadraram na triagem socioeconômica de acordo com as leis municipais.

Secom/Prefeitura