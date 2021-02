Santa Casa de Andradina alerta para o alto indice de ocupação de leitos covid

O Hospital teme pelo colapso na saúde do município.

ANDRADINA – Após 3 semanas com o índice de ocupação de leitos em queda, a luz vermelha de estado de alerta do hospital de Andradina, foi acesa. Isso porque, em dois dias consecutivos, os leitos de enfermaria e UTI COVID, estão com lotação máxima.

“Era o que mais temíamos”, relata o médico responsável pela UTI COVID, Dr. Rafael Marão que também se refere as baixas de profissionais ausentes por terem sido infectados. “Estamos trabalhando no nosso limite físico e mental e o que mais assusta, é o comportamento indiferente da população que insiste em não seguir as orientações de prevenção”.

Ao todo a Santa Casa de Andradina, oferta 25 leitos para pacientes COVID, sendo 9 deles destinados a enfermaria, 4 para pediatria, 2 para convênios e 10 leitos para UTI, que durante esse primeiro ano de pandemia, foi suficiente para suportar a demanda de pacientes de Andradina, Castilho, Murutinga do Sul, Nova Independência e Guaraçaí, municípios de referência do hospital. Mas, devido a super lotação de demais municípios da região, a instituição é obrigada atender mais essa demanda, quando solicitada através do sistema de regulação de vagas do estado.

Outra preocupação do corpo clinico e administrativo, é a evolução das variantes do vírus que rapidamente estão disseminando pelo país sem nenhuma referência a possível proteção da vacina, que por sua vez trouxe um falso sentimento de proteção a sociedade.

A Farmacêutica Renata Celestino que trabalha no hospital, recebeu a segunda dose da vacina, e mesmo com o sentimento de proteção, pede para que a população continue seguindo as medidas preventivas. “Diariamente vemos pacientes entrando andando no hospital e no outro dia, já em quadro crítico na UTI”.

Por esses dados alarmantes e já prevendo a falta de leitos, caso os números continuem a crescer, a diretoria a Irmandade Santa Casa de Andradina, faz um apelo à população quanto das medidas preventivas, uso de máscara, de álcool em gel e o distanciamento social. Atitudes em respeito à vida!