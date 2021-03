Filme aborda as dificuldades dos artistas circenses durante a Pandemia

JUNQUEIRÓPOLIS – A produtora de cinema Animal Filmes com a colaboração do Produtor Cássio Alencar, terminou de rodar o longa-metragem Corona Circus. O filme conta a vida de um circo em uma pequena cidade do interior, que é pego de surpresa pela pandemia do Covid19.

Durante a quarentena os artistas sofrem com as agruras da impossibilidade de se sustentar.

Apesar do assunto ser sério e preocupante, o filme aborda o tema com leveza e bom humor, focando na amizade, nos valores éticos e no amor ao próximo.

O elenco conta com atores veteranos do cinema, teatro e televisão como Dedé Santana, Liza Vieira, Francisco Carvalho e Roberto Rowntree, e entre eles o jovem ator Pedro Pauleey.

O Projeto teve o apoio da prefeitura de Junqueirópolis, região de Presidente Prudente, que se sensibilizou na semelhança com um drama de um circo na cidade ( o Circo Dione), que deu todo o apoio, cedendo inclusive suas dependências para as filmagens.

A direção é de Roberto Rowntree, e a fotografia de Paulo Furtado, o roteiro de Reinaldo Guedes e Roberto Rowntree.

Todos os atores e equipe técnica foram previamente testados e liberados, e o filme foi realizado com todos os protocolos de segurança do Covid19.